Otkriveno šta je Đoković rekao Fonseki na mreži, gest koji će posebno ceniti jedna grupa ljudi

Mladi brazilski teniser Žoao Fonseka ostvario je podvig karijere nakon što je u trećem kolu Rolan Garosa eliminisao najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5).

Na konferenciji za medije posle meča, talentovani devetnaestogodišnjak podelio je utiske o istorijskom trijumfu i otkrio kako ga je srpski as, poznat po poznavanju brojnih svetskih jezika, iznenadio i oduševio gospodskim gestom na mreži. "Bio je ovo neverovatan meč. Za mene je samo deljenje terena sa njim bilo neverovatno iskustvo. Na kraju meča je samo rekao: 'Srećno'. Zapravo, rekao je na portugalskom. Ne mogu da se setim. Sada je rekao nešto poput "Parabeni",