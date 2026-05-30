RTS: Čačak pre ponoći dobio tehničku vodu slabijeg pritiska, radovi na sanaciji kvara na vodosistemu "Rzav" završeni

Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, nakon čega je počelo punjenje sistema. Posle dva dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu. Vojska Srbije angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka.

Nešto pre ponoći Čačak je dobio tehničku vodu, slabijeg pritiska, nakon što su radovi na sanaciji novog kvara na vodosistemu "Rzav" završeni. Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Sa porastom dnevne temperature, potrošnja je veća, tako da se cisterne u toku dana dopunjavaju i vraćaju na iste lokacije. "Kompletna gradska zona je popunjena cisternama za vodu, pijaću vodu. Dakle, imamo 18 tih cisterni. Što se tiče vode za tehničku upotrebu, trenutno smo na