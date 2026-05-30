Ukrajina nastavila vazdušne napade: Pogođeni luka i naftni objekti u Rusiji

Ukrajinski dronovi tokom noći pogodili su tanker u ruskoj luci Taganrog i skladište nafte u gradu Armaviru, saopštile su vlasti Rostovske i Krasnodarske oblasti na jugu Rusije.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar napisao je na Telegramu da su požari na tankeru i u luci Taganrog, gradu sa oko 240.000 stanovnika, ugašeni, kao i da nije prijavljeno izlivanje nafte, piše Hina. Prema njegovim rečima, dve osobe su povređene. Gradonačelnica Taganroga Svetlana Kambulova izjavila je da je vanredno stanje u gradu, uvedeno 27. maja, produženo. Vlasti Armavira, grada sa oko 185.000 stanovnika u susednoj Krasnodarskoj oblasti, saopštile su da je