Noćni napad na Taganrog: požar u luci posle udara dronova

Požar u luci ugašen, nije došlo do izlivanja nafte

Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Taganrog, a u požaru koji je izbio nakon udara zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštio je danas guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar. Prema preliminarnim informacijama, u napadu na luku nema žrtava, napisao je ruski guverner na društenoj mreži Maks. Gradonačelnica Taganroga Svetlana Kambulova saopštila je nešto kasnije da je požar u luci ugašen i da nema izlivanja nafte. Ruske vlasti su