Novi napad Izraela kod zamka Bofor na jugu Libana

Napadi izraelskog vazduhoplovstva i artiljerije zabeleženi su danas na jugu Libana, u blizini strateški važnog mesta gde se nalazi zamak koji su izgradili krstaši, dok su se borbe vodile u selima oko grada Nabatije, javila je libanska državna Nacionalna novinska agencija NNA. Do vazdušnih udara i granatiranja došlo je u blizini zamka Bofor, koji se nalazi oko 15 kilometara od izraelske granice. Strateški važni zamak držale su izraelske trupe 18 godina, sve dok se