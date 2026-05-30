Slovačka dosledna: Ne priznaje jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova

Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Juraj Blanar izjavio je u Bratislavi da ta zemlja jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova gleda kao kršenje teritorijalnog integriteta Srbije i dodao da iz tog razloga Slovačka čvrsto ostaje pri stavu da međunarodno pravo mora da se poštuje.

Blanar je, nakon sastanka sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, kazao da i Srbija i Slovačka zauzimaju poziciju da u međunarodnom pravu ne može biti izuzetaka. "Zbog toga to danas Republika Slovačka ne priznaje Kosovo, jer smatramo da je to rušenje teritorijalnog integriteta Srbije", poručio je Blanar, prenosi Tanjug. Prema njegovim rečima, tek kada "dođe do dogovora Prištine i Beograda u okviru dijaloga, situacija oko pitanja južne srpske pokrajine