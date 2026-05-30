Čačak dobio tehničku vodu: Cisterne raspoređene u gradskim i seoskim područjima

Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni.

Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a u prvim satima pritisak je bio slabiji, ali se od jutros stabilizu, javlja RTS. Voda je stigla do korisnika vodosistema Rzav u gradu Čačku i opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. Tehnička voda je nešto pre ponoći počela da stiže prvim potrošačima u Čačku, a tokom noći i jutra i u ostale, više delove grada. U prvim satima pritisak je bio slabiji, ali se od jutros stabilizuje i može da varira u