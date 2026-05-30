Kamion sa izbeglicama se prevrnuo u Avganistanu, više od 20 poginulih

Nesreća se dogodila u provinciji Lagman na glavnom putu koji povezuje glavni grad Kabul sa provincijom Nangarhar, rekao je portparol guvernera provincije Abdul Malik Nijazai.

U nesreći je, prema rečima zvaničnika, poginulo najmanje 22, a povređeno 36 ljudi, većinom žena i dece. Nijazai je naveo da je među poginulima 10 dece i pet žena, a povređeni su prevezeni u bolnice u Nangarharu. Nesreća se dogodila kada je vozač kamiona zaspao, a vozilo upalo u jarak. U drugoj nesreći u istočnoj provinciji Nuristan, automobil je sinoć sleteo sa puta u reku, pri čemu su četiri putnika nestala, a vozač je povređen, saopštila je danas kancelarija