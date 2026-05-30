Čekajući Trampovu "konačnu odluku", Teheran na oprezu

Predsednik SAD Donald Tramp sa savetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao "konačnu odluku" o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u Situacionoj sobi Bele kuće završen je bez "konačne odluke", javljaju američki mediji. Iz Teherana poručuju – u kontaktu smo s Vašingtonom, ništa još nije finalizovano. Iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima.

11:24 Mediji: Amerikanci povređeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu u Kuvajtu U iranskom napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu u protekla 24 sata lakše je povređeno oko pet američkih državljana i pričinjena je velika šteta na dve udarne bespilotne letelice "MQ-9 Reaper", prenosi Blumberg. Protivvazdušna odbrana Kuvajta presrela je raketu "Fateh-110", ali su delovi oborenog projektila pali na vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem, rekao je