Jovanović: Nema tajne formule za Zvezdu, presudili timska igra i trenutak

Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladimir Jovanović rekao je posle pobede njegovog tima nad Crvenom zvezdom da je ekipa verovala u pobedu i da nema tajnu formulu za trijumfe nad crveno-belima.

Posle utakmice, trener Spartaka Vladimir Jovanović istakao je da je njegov tim do uspeha stigao zahvaljujući zajedništvu i veri u sopstvene mogućnosti. "Iako Zvezda nije nastupila u najjačem sastavu, na terenu su bili igrači vrhunskog kvaliteta i pred nama je bio veoma težak zadatak. Tokom cele sezone gradili smo timski duh i upravo nas je to dovelo do ove pobede", poručio je Jovanović. Strateg Subotičana ocenio je da je meč bio kvalitetan i sadržajan, uz dobru