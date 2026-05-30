Neredi u Francuskoj nakon pobede PSŽ-a, povređene tri osobe, uhapšeno 140
RTS pre 24 sata
Tri osobe su povređene, od kojih jedan policajac tokom večerašnjih nereda koje su izazvali navijači fudbalskog kluba Pari Sen Žermen (PSŽ) na ulicama Pariza nakon pobede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala. Prema podacima policije u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno ukupno 140 osoba.
Prema tvrdnjama neimenovanog policijskog izvora, jedna žena je doživela srčani udar i medicinski je zbrinuta, a druga žena je povređena nožem kod pariskog Trga Republike u 11. arondismanu, prenosi Figaro. Pripadnici policije su napadani u nekoliko delova francuske prestonice u kojoj je slobode lišeno 80 izgrednika, a oko 20.000 ljudi okupilo na Jelisejskim poljima uz prisustvo velikog broja pripadnika snaga bezbednosti, potvrdio je neimenovani policijski izvor i