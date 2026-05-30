PSŽ posle penal-drame odbranio evropsku krunu, Arsenal ostao bez istorijskog trofeja

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su Ligu šampiona, drugi put zaredom. Arsenal je poklekao u finalu. Utakmica je posle regularnog dela i dva produžetka okončana nerešenim rezultatom 1:1, a potom je PSŽ u penal seriji bio efikasniji i sa 4:3 ponovo pokazao da je najbolji tim na Starom kontinentu.

Dodela pehara šampionu Evrope Pari Sen Žermen je odbranio titulu prvaka Evrope i drugi put u svojoj istoriji osvojio Ligu šampiona, pošto je posle dramatičnog finala na Puškaš areni savladao Arsenal posle izvođenja jedanaesteraca rezultatom 4:3, nakon što je posle 120 minuta igre bilo 1:1. Finale dostojno najveće evropske pozornice donelo je više od dva sata vrhunskog fudbala, taktičkog nadmudrivanja, drame i neizvesnosti koja je trajala do poslednjeg udarca sa