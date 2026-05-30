ROSATOM: Ukrajinski dron pogodio turbinsku salu nuklearke Zaporožje; Ruski napadi na vojne aerodrome i energetske objekte

Rat u Ukrajini – 1.557. dan. Ukrajinski borbeni dron pogodio je turbinsku salu bloka 6 nuklearne elektrane Zaporožje, saopštio je generalni direktor ROSATOM-a Aleksej Lihačov. Rusija tokom noći lansirala 290 dronova, šest krstarećih i jednu balističku raketu na zemlju. Sa druge strane, guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar objavio je da su ukrajinski dronovi napali su rusku luku Taganrog, nakon čega je izbio požar u tankeru, rezervoaru za gorivo i administrativnoj zgradi.

Medvedev: Rusija bi u slučaju uništenja nuklearke u Zaporožju napala nuklearke NATO-a Zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi mogući ruski odgovor u slučaju uništenja zaporoške nuklearne elektrane bio simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane ili nuklearke zemalja članica NATO-a koje su uključene u sukob u Ukrajini. Medvedev je napisao na ruskoj platformi Maks, povodom napada ukrajinskog drona na turbinu nuklearne