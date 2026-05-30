Kilometarske kolone na Evzoniju usled primene novih biometrijskih kontrola

EVZONI - Na grčkom graničnom prelazu Evzoni od ranog jutra se formiraju duge kolone, a hiljade putnika se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose danas grčki mediji.

Zadržavanja za putnička vozila dostižu oko dva sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od pet sati, što izaziva velike probleme pri ulasku u Grčku, prenosi "Prototema". Među putnicima su brojne porodice i turisti koji putuju ka popularnim letovalištima na severu Grčke, poput Halkidikija, Kavale i Pierije, uoči prvog većeg talasa odlazaka na more ove sezone. Zbog pojačanog priliva vozila očekuje se da će gužve i duža zadržavanja na