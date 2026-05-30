Tzv. kosovska policija upala u srpsku ambulantu u Obiliću

OBILIĆ - Pripadnici tzv. kosovske policije upali su večeras u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba.

Do upada je došlo nakon što je Zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Prilikom pretresa tzv. kosovska policija pronašla je medicinsku opremu, nakon čega je ambulanta zapečaćena.