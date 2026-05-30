KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.557. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da prilike na frontu u Ukrajini ukazuju na to da bi sukob mogao uskoro da se privede kraju. Služba bezbednosti Ukrajine tvrdi da je njen Centar za specijalne operacije "Alfa" pogodio stratešku naftnu stanicu u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i gasni terminal luke Temrjuk u Krasnodarskom kraju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin veruje da je icident s padom drona u Rumuniji najverovatnije povezan sa ukrajinskim dronom koji je skrenuo s kursa, kao i da je Rusija spremna da sprovede objektivnu istragu o padu tog drona, ako joj rumunske vlasti predaju podatke. U međuvremenu, predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio da je dron pre nego što se srušio na višespratnicu u Rumuniji pogođen na nebu iznad Ukrajine, usled čega je promenio pravac. Što se tiče mogućnosti