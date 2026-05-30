RHMZ objavio upozorenje: Stižu nepogode sa gradom i jakim pljuskovima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode u periodu od 1. do 4. juna.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice, od 1. do 4. juna, lokalno će biti izraženiji uz grad i uz količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, navodi se u saopštenju.