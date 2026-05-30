Tragedija kod Bijelog Polja: U teškoj nesreći poginuo načelnik granične policije iz Prijepolja

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila sinoć na području Bijelog Polja odnijela je dva života, a među stradalima je i Danilo Femić, načelnik granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje.

Prema informacijama do kojih je došla agencija RINA, nesreća se dogodila na dionici puta između Gubavča i Bistrice. Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do tragedije, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje su dovele do nesreće. Vijest o pogibiji Femića potresla je njegove kolege i saradnike, posebno zbog činjenice da je nedavno preuzeo dužnost načelnika granične policije u Prijepolju. Tokom dugogodišnje službe bio je