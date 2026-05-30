Kažnjen vozač koji je vozio suprotnim smerom na moto-putu Kragujevac-Batočina

Saobraćajna policija u Kragujevcu identifikovala je šesdesetsedmogodišnjeg vozača iz Čačka koji se na moto-putu Kragujevac-Batočina kretao trakom namenjenog za vozila iz suprotnog smera, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zbog nasilničke vožnje podneta je prekršajna prijava, a prekršajni sudija mu je izrekao novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja vozilom. U cilju utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilom, vozač će biti upućen na kontrolni lekarski pregled.