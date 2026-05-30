Psihološkinja: Vučića frustira brojnost i spontanost učesnika protesta, njega se više niko ne boji

Psiholog Ana Mirković ocenila je da predsednika države Aleksandra Vučića frustriraju brojke i spontanost okupljenih na nedavnom protestu na Slaviji, kao i da je ovaj bolniji nego prethodni na istom mestu, uz konstataciju da su studentski skupovi realan skener raspoloženja u društvu. „To je egzaktan pokazatelj koliko ljudi je spremno da uloži ne samo energiju, nego i finansije, kao i da prevaziđe organizacione začkoljice, da bi na poziv studenata došli u Beograd,