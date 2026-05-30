Rolan Garos UŽIVO, 7. dan: Kraj za Ivu Jović, Sabalenka rutinski

U danu kad je eliminisan Novak Đoković izgubio je i Australijanac Aleks de Minor, pa su samo još dvojica od 10 najbolje rangiranih tenisera ostali u trci za pehar na Rolan Garosu.

To su Aleksandar Zverev i Feliks Ože-Alijasim. Zverev ima dan pauze posle pobede protiv Kantena Alisa i u narednom kolu ga čeka Holanđanin Jesper de Jong, dok Ože danas stupa na šljaku stadiona „Filip Šatrije“ gde će da ukrsti reket sa Brendonom Nakašimom. Ipak, ne sme da se zaboravi ni singl za žene – prva na teren kročila je Iva Jović, koja je izgubila od Naomi Osake. Meč je trajao tri sata, a rezultat je 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4. Posle njih dve na teren „Suzan