Sabalenka rutinski protiv vrućine, publike i „Ozi“ Kasatkine

Prva teniserka WTA liste Arina Sabalenka pobedila je u šesnaestini finala predstavnicu Australije Dariju Kasatkinu rezultatom 6:0, 7:5.

Sabalenka je slavila nakon 77 minuta igre, a u narednom kolu igraće protiv Naomi Osake – koja je nešto ranije savladala Ivu Jović. Ovo je ujedno bila i njena 100. pobeda otkako se nalazi na prvom mestu WTA liste. Sabalenka je od samog početka dominirala terenom, ali je Kasatkina u drugom setu uspela da pronađe ritam i pruži otpor dostojan poštovanja i velike borbe u finišu. Prošlogodišnja finalistkinja brže se privikla na uslove velike vrućine na terenu „Suzan