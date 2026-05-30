Ivica Iliev o finalu LŠ: ''Tragedija, antifudbal, drago mi je samo da Arsenal nije osvojio!''

Bivši sportski direktor Partizana Ivica Iliev gost je TV Arena sport, u čijem studiju večeras komentariše dešavanja iz Budimpešte, sa finala Lige šampiona, u kom je PSŽ posle penal-serije savladao ekipu Arsenala i odbranio evropsku titulu.

U prvoj reakciji posle ovog finala, Iliev je izrazio veliko razočaranje onim što je večeras viđeno u 120 minuta borbe. ''Da sam kod kuće, verovatno bih na poluvremenu izašao. Ovo je stvarno tragedija za jedno finale, za fudbal. Drago mi je samo što Arsenal nije pobedio, kao ekipa koja ima 26-28% posed lopte, koja je slučajno dala gol, koja je prvi korner imala početkom prvog produžetka. Osvojili su titulu u Engleskoj, a sa Sitijem se nisu pitali - demolirani, sa