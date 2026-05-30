Reakcija UN povodom ukrajinskog napada na nuklearku: Sve strane da pokažu uzdržanost

Ujedinjene nacije žele da se sve strane u ukrajinskom sukobu uzdrže od udara na infrastrukturu od ključnog značaja, rekao je za Sputnjik zamenik predstavnika generalnog sekretara svetske organizacije Farhan Hak, komentarišući ukrajinski napad na zgradu turbine bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane.

Oglasio se i šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grosi, koji je izrazio zabrinutost zbog napada. Eksperti Agencije su zatražili pristup kako bi izvršili inspekciju pogođenog mesta. Dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio je zgradu turbine bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane, saopštio je ranije danas šef šef „Rosatoma“ Aleksej Lihačov. To je, kako je istakao, prvi takav slučaj u istoriji. U zidu bloka pojavila se rupa, ali glavna oprema nije