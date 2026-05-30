Apsolutno 1. favorit za pehar RG posle ispadanja Đokovića prošao dalje, najveći maler tenisa ima šansu života

Nažalost, Novak Đoković nije izdržao petočasovnu borbu protiv Žoaa Fonseka, pa je put najvećeg malera modernog tenisa sada čist.

Aleksander Zverev je dočekao da u osminu finala Rolan Garosa prođe kao jedini pravi favorit, bez Srbina, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, eliminisavši Kventana Alisa sa 3-1 (6:4, 6:3, 5:7, 6:2). Neko bi možda rekao da je Zverev neko ko ima 24 titule u karijeri, još 17 finala, sedam pehara Mastersa, dva Završna mastersa, olimpijsko zlato. Ipak, na Grend slemu nema titulu iz tri finala i sada je dobio šansu života, koju ne sme da propusti. Nemac je na terenu protiv