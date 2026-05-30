Autobusi na graničnom prelazu Preševo na izlazu čekaju tri sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima beleže zadržavanja na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, gde autobusi čekaju tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom, navode iz AMSS-a. "Putevi Srbije" d.o.o. obaveštava