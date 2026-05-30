Bilbord „Srbija pobeđuje“ biće danas uklonjen sa Palate Albanije

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Maliizjavio je da će se bilbord s natpisom "Srbija pobeđuje" na Palati Albanije danas skinuti i dodao da "postavljanje banera kritikuju oni koji su u proteklih godinu dana zaustavili rast i razvoj Srbije".

Na pitanje kako komentarište jučerašnji protest povodom postavljanja bilborda "Srbija pobeđuje" na zgradi Palate Albanije i zbog kog, kako navode zborovi Starog grada, ptice nemaju pristup gnezdima, rekao je da će se danas taj bilbord ukloniti, čim se majstori skupe. Kako je naveo na TV Prva, postavljanje banera kritikuju ljudi koji su uništavali fasade, fakultete i obrazovni sistem proteklih godinu i po dana. "Oni koji su zaustavili rast i razvoj Srbije i ti koji