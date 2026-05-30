Čačak dobio tehničku vodu, radovi na sanaciji havarije završeni

Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu "Rzav" završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je Tanjugu u JKP "Vodovod Čačak".

Međutim, kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Nakon havarije koja se dogodila na vodosistemu "Rzav" u mestu Gorobilje bez vode je ostalo oko 200.000 potrošača u Moravičkom okrugu, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je u petak ujutro da je kvar na tom vodosistemu otklonjen i da je u toku njegovo punjenje. Velika havarija