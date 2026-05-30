Emocija! Novak Đoković je zato GOAT, ispao sa RG, ali se javio Zaku i poručio: "Tvoj tata te gleda s neba..."

Mladi američki teniser Zakari Svajda napravio je sjajna uspeh, pošto je slavio protiv Fransiska Serundola iz Argentine i tako je prošao u osminu finala Rolan Garosa.

Mladi Svajda je bio bolji sa 3:2, po setovima 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 za tri sata i pet minuta. Zakari Svajda je na ovaj način došao do rezultata karijere, a protivnik u osmini finala mu je Flavio Koboli koji je 10. nosilac na ovom turniru. Poprilično je značilo Svajdi, dok se sada javio i Novak Đoković protiv koga je igrao na Australijan openu. Svajda je objavio fotografiju na njegovom profilu sa meča sa Serundolom, a javio se Novak. Inače, Zakari je čestitao ocu