Kanadski "prodavac otrova" priznao krivicu po 14 tačaka za pomaganje u samoubistvima

Kenet Lou (60), poznat kao „prodavac otrova“, priznao je krivicu po 14 tačaka optužnice za pomaganje u samoubistvima nakon što je preko interneta prodavao toksične hemikalije ljudima širom sveta, saopštile su kanadske vlasti.

Lou je priznao krivicu pred sudom u Ontariju u okviru sporazuma sa tužilaštvom, koje je u zamenu povuklo teže optužbe za ubistvo, prenosi BBC. Vlasti navode da je nekadašnji kuvar prodao oko 1.200 paketa toksičnih supstanci osobama koje je pronalazio na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima, u 40 zemalja, a skoro četvrtina smrtonosnih paketa poslata je u Veliku Britaniju. Sve optužbe se odnose na žrtve u Kanadi, ali su porodice britanskih žrtava izrazile