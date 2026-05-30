Kanadski "prodavac otrova" priznao krivicu po 14 tačaka za pomaganje u samoubistvima

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kanadski "prodavac otrova" priznao krivicu po 14 tačaka za pomaganje u samoubistvima

Kenet Lou (60), poznat kao „prodavac otrova“, priznao je krivicu po 14 tačaka optužnice za pomaganje u samoubistvima nakon što je preko interneta prodavao toksične hemikalije ljudima širom sveta, saopštile su kanadske vlasti.

Lou je priznao krivicu pred sudom u Ontariju u okviru sporazuma sa tužilaštvom, koje je u zamenu povuklo teže optužbe za ubistvo, prenosi BBC. Vlasti navode da je nekadašnji kuvar prodao oko 1.200 paketa toksičnih supstanci osobama koje je pronalazio na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima, u 40 zemalja, a skoro četvrtina smrtonosnih paketa poslata je u Veliku Britaniju. Sve optužbe se odnose na žrtve u Kanadi, ali su porodice britanskih žrtava izrazile
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kanađanin priznao krivicu za prodavanje toksičnih supstanci na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima

Kanađanin priznao krivicu za prodavanje toksičnih supstanci na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima

Insajder pre 24 minuta
“Prodavac otrova” priznao krivicu: Godinama je slao pošiljke širom sveta, sad odgovara za pomaganje u samoubistvima

“Prodavac otrova” priznao krivicu: Godinama je slao pošiljke širom sveta, sad odgovara za pomaganje u samoubistvima

Dnevnik pre 29 minuta
Kanađanin se izjasnio krivim za prodaju smrtonosnih supstanci osobama koje su izvršile samoubistvo

Kanađanin se izjasnio krivim za prodaju smrtonosnih supstanci osobama koje su izvršile samoubistvo

Danas pre 11 sati
Kanađanin priznao krivicu za pomaganje u samoubistvima širom sveta

Kanađanin priznao krivicu za pomaganje u samoubistvima širom sveta

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetTužilaštvoKanadaVelika BritanijaBBCsamoubistvo

Svet, najnovije vesti »

Kanađanin priznao krivicu za prodavanje toksičnih supstanci na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima

Kanađanin priznao krivicu za prodavanje toksičnih supstanci na forumima na kojima se govorilo o samoubistvima

Insajder pre 24 minuta
Svi zločini izraelskog mučitelja: Ministar Ben-Gvir naredio batinanje i izgladnjivanje Palestinaca u zatvorima, mnogi su…

Svi zločini izraelskog mučitelja: Ministar Ben-Gvir naredio batinanje i izgladnjivanje Palestinaca u zatvorima, mnogi su umrli, Netanjahuu je on kec u rukavu

Blic pre 19 minuta
Kenijski sud suspendovao američki plan za formiranje objekta za karantin za ebolu za Amerikance

Kenijski sud suspendovao američki plan za formiranje objekta za karantin za ebolu za Amerikance

Serbian News Media pre 20 minuta
Tramp insistira na "crvenim linijama": "Sklopiće mirovni sporazum samo ako Iran ispuni sve uslove"

Tramp insistira na "crvenim linijama": "Sklopiće mirovni sporazum samo ako Iran ispuni sve uslove"

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Hegset: Odnosi SAD i Kine bolji nego ranije, ali oprez zbog brzog uspona kineske vojske

Hegset: Odnosi SAD i Kine bolji nego ranije, ali oprez zbog brzog uspona kineske vojske

Euronews pre 24 minuta