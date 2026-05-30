Legendarni srpski reprezentativac došao na finale LŠ, nikada ga ne biste prepoznali

Poslednji meč u klupskoj fudbalskoj sezoni, kojim će biti stavljena tačka pred početak Svetskog prvenstva za dvanaest dana, odigraće fudbaleri Pai Sen Žermena i Arsenala u finalu Lige šampiona.

Dve uspešne sezone će za jedan tim biti još uspešnije. Na "Puškaš Areni" u Budimpešti nalazi se veliki broj poznatih ličnosti, bivših fudbalera, a među njima je i nekadašnji reprezentativac naše zemlje i učesnik Svetskog prvenstva 2006. Danijel Ljuboja (47). Pisali smo nekoliko puta o njemu u poslednjih par godina, od momenta kada je promenio imidž. Poznat po kratkoj kosi tokom karijere, koju je često farbao, on se nakon iste okrenuo Bogu i pustio i kosu i bradu.