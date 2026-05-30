Maja je 114. igračica sveta i napravila je veliku senzaciju na RG: prvo je to bio Federer, a onda je Novak...

Teniska planeta dobila je novu heroinu! Poljakinja Maja Hvalinjska (24) napravila je potpunu senzaciju na Rolan Garosu, gde je kao kvalifikantkinja stigla do osmine finala, ali njena pobeda na šljaci Pariza bledi u poređenju sa bitkom koju je dobila van terena.

Devojka koja trenutno zauzima 114. mesto na WTA listi, u trećem kolu je šokirala svet pobedom nad Marijom Sakari (1:6, 6:3, 6:2), a prethodno je "uzela meru" i Elize Mertens i Ženg Kinven. Ipak, ni sama ne može da poveruje šta joj se dešava. - Ovo je potpuno nova scena za mene. Nikada ranije nisam bila ni u trećem kolu Grend slema, a sada sam u osmini finala! Došla sam iz kvalifikacija i očigledno nisam očekivala da ću biti u ovoj poziciji. Mnogo toga treba da