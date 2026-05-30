Ponovo određen pritvor konobaru iz restorana “27”

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana V.

Š. konobaru iz restorana "27" na Senjaku u kom je ubijen A. N, zbog postojanja novih činjenica i dokaza do kojih se došlo u toku istrage koja se vodi zbog tog ubistva, saznaje Tanjug. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je V. Š. odredio pritvor i naredio da se za njim raspiše poternica. Njemu je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali je zbog novih dokaza tužilaštvo ponovo tražilo njegovo određivanje.