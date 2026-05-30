Posvađao se s vršnjakom (17), pa ga izbo nožem u grudi: Uhapšen osumnjičeni za napad u Grockoj

Težak incident dogodio se sinoć u Ulici Vučka Miličevića u Grockoj, kada je nakon verbalne rasprave među maloletnicima došlo do napada nožem, saznaje Telegraf.

Prema dostupnim informacijama, na autobuskom stajalištu prvo je izbila svađa između maloletnog V.J. (17) i maloletnog I.M. (17), u prisustvu još nekoliko vršnjaka. Nakon kraće rasprave, I.M. je, kako se sumnja, nožem naneo ubodne rane V.J. u predelu grudi. Povređeni mladić hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Brzom intervencijom policijskih službenika Policijske stanice Grocka, osumnjičeni maloletnik je ubrzo pronađen i uhapšen.