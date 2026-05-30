Spremite se! Srbiji prete oluje: Ovaj dan doneće grmljavinske nepogode, prete grad i obilni pljuskovi

Vikend pred nama biće topao, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U nedelju ujutro slaba kiša moguća je ponegde na severozapadu Srbije, a tokom dana kratkotrajna pojava pljuskova sa grmljavinom u južnim i centralnim predelima. Ponedeljak će biti najnestabilniji dan. Prvi jun doneće Srbiji lokalne pljuskove sa grmljavinom. Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove. Nepogode će biti najizraženije sredinom dana, posle podne i uveče. U nastavku sedmice očekuje se promenljivo oblačno, tek ponegde