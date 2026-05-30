Tramp završio sastanak o sporazumu sa Iranom bez donete odluke

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa sa savetnicima za nacionalnu bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je u petak posle dva sata bez donete odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije SAD za "Njujork tajms“.

Izvor lista je naveo da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Istovremeno, AP je sinoć javio, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, da je završen sastanak na kojem je razmotren okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali nije želeo da komentariše da li je Tramp