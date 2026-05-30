Aleksandar Vučić posetio Orlovat i najavio obnovu železničke stanice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Orlovat, selo kod Zrenjanina, i najavio da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica, ali i mnoge druge železničke stanice.

– Poslušao sam jednog domaćina sa skupa koji sam održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac – Orlovat. Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu. Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železničke stanice. Dela uvek govore više od reči – poručio je Aleksandar Vučić na Instagram stranici, prenosi Tanjug. On je u video snimku naveo