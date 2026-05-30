Pravoslavni vernici danas obeležavaju Duhovske zadušnice

Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se danas, pred Duhove (Silazak Svetog Duha).

Vernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani Duhovske zadušnice posvećuju umrlim precima i posećuju grobove, pale sveće i služe pomene. Duhovske zadušnice pominju se već od 12. veka u crkvenim knjigama. Na dan kada se obeležavaju ove zadušnice, u crkvama se služi sveta liturgija i parastos, čita molitva za sve umrle u svim vremenima. Na grobljima se pale sveće, a sveštenici daju pojedinačne parastose, moleći Gospoda da bude milostiv prema