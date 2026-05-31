Čelsijeva provokacija u noći poraza Arsenala: "Dođite u londonski dom trofeja"

Fudbalski klub Čelsi je jednom objavom na društvenim mrežama podgrejao rivalstvo sa Arsenalom iste večeri kada su "tobdžije" poražene u finalu Lige šampiona.

U taboru "plavaca" kao da su jedva dočekali poraz gradskog rivala u najvažnijoj evropskoj utakmici u sezoni. Arsenal ni u novom pokušaju nije uspeo da se domogne "ušatog trofeja" i to je bio sasvim dovoljan povod da se Čelsi oglasi - i dosoli na ranu rivalu.. "Dođite i posetite londonski dom trofeja. Rezervišite odmah svoju turu stadionom Stamford Bridž", piše u objavi Čelsija uz koju je, kao prva i nizu fotografija, "okačena" ona sa peharom Lige šampiona. Na prvi