Katastrofa kod granice sa Kinom: Mnogo mrtvih u snažnoj eksploziji VIDEO

Najmanje 55 osoba, ukljkučujući šestoro dece, poginulo je danas u eksploziji u zgradi na severoistoku Mjanmara, a najmanje 74 su povređene, saopštili su spasioci.

Izvor upoznat sa situacijom na terenu je za BBC rekao da je u eksploziji u zgradi u Kaung Tatu, selu u opštini Namkam u državi Šan, oko tri kilometra južno od granice sa Kinom, poginulo 25 žena i 30 muškaraca. Selo u kojem se dogodila eksplozija u zgradi je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke armije TNLA, etničke oružane grupe koja se upušta u sporadične borbe protiv centralne vlade Mjanmara. TNLA, koja kontroliše to područje i koja je učestvovala u borbama sa