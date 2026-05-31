Vlada produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 7. juna

Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna.

Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Ta odluka je važila do kraja maja.