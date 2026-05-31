Haos u Parizu: Stotine uhapšenih i povređenih tokom proslave pobede PSŽ-a u Ligi šampiona

Skoro 800 uhapšenih i najmanje 200 povređenih širom Francuske - epilog je slavlja, ali i sukoba navijača i policije koji su usledili posle pobede Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona.

Hiljade policajaca angažovano je kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobuski, železnički i železnički saobraćaj u glavnom gradu Parizu.

Navijači su u incidentima u centru Pariza koristili vatromete, baklje i druga pirotehnička sredstva, dok je policija odgovorila ispaljujući suzavac.

Nekoliko policajaca je povređeno u incidentima.

Slične scene nasilja viđene su u glavnom gradu Francuske kada je PSŽ osvojio prvi trofej Lige šampiona, a tada je dvoje ljudi poginulo.

Anadolu via Getty Images Navijači u Parizu pale baklje posle finala LŠ

Na snimcima iz Pariza vidi se paljenje baklji, uništavanje električnih bicikala na ulicama i razbijanje izloga prodavnica.

Reke navijača preplavile su Jelisejska polja ubrzo pošto je francuski tim pobedio posle boljeg izvođenja penala.

Ranije tokom dana došlo je do sukoba policije i navijača koji su došli da gledaju finale na džinovskim ekranima na stadion Park prinčeva.

Policija je saopštila da je tokom nemira oštećeno šest vozila, dve prodavnice preduzeća i autobuska stanica.

Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 416 ljudi uhapšeno u ranim jutarnjim satima u nedelju, od toga njih 280 u Parizu.

Loran Nunjez, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da je sedam policajaca povređeno i nazvao nemire „apsolutno neprihvatljivim“.

Marin le Pen, liderka krajnje desnice, napisala je na Iksu: „Samo u Francuskoj pobeda fudbalskog kluba izaziva nerede.“

„Samo u Francuskoj se svi osećaju primoranim da se zaključaju u domove u večeri pobede kako bi izbegli suočavanje sa nasiljem“, rekla je.

Igrači bi trebalo da učestvuju u pobedničkoj paradi u nedelju popodne, koja obuhvata obilazak Marsovih polja pored Ajfelovog tornja i prijem kod Emanuela Makrona, predsednika Francuske.

Prošle godine, trijumf PSŽ-a u Ligi šampiona obeležili su sukobi u kojima je dvoje ljudi stradalo, među njima i sedamnaestogodišnji mladić.

AFP via Getty Images Navijači na Jelisejskim poljima u Parizu

(BBC News, 05.31.2026)