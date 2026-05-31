Haos u Parizu: Stotine uhapšenih tokom proslave trijumfa PSŽ-a u Ligi šampiona

Hiljade policajaca angažovano je kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobuski, železnički i železnički saobraćaj u glavnom gradu Parizu.

BBC News pre 48 minuta  |  Hari Sekulić - BBC Njuz

Više od 400 ljudi uhapšenih širom Francuske - epilog je slavlja, ali i sukoba navijača i policije koji su usledili posle pobede Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona.

Navijači su u incidentima u centru Pariza koristili vatromete, baklje i druga pirotehnička sredstva, dok je policija odgovorila ispaljujući suzavac.

Nekoliko policajaca je povređeno u incidentima.

Slične scene nasilja viđene su u glavnom gradu Francuske kada je PSŽ osvojio prvi trofej Lige šampiona, a tada je dvoje ljudi poginulo.

Navijači u Parizu pale baklje posle finala LŠ
Navijači u Parizu pale baklje posle finala LŠ

Na snimcima iz Pariza vidi se paljenje baklji, uništavanje električnih bicikala na ulicama i razbijanje izloga prodavnica.

Reke navijača preplavile su Jelisejska polja ubrzo pošto je francuski tim pobedio posle boljeg izvođenja penala.

Ranije tokom dana došlo je do sukoba policije i navijača koji su došli da gledaju finale na džinovskim ekranima na stadion Park prinčeva.

Policija je saopštila da je tokom nemira oštećeno šest vozila, dve prodavnice preduzeća i autobuska stanica.

Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 416 ljudi uhapšeno u ranim jutarnjim satima u nedelju, od toga njih 280 u Parizu.

Loran Nunjez, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da je sedam policajaca povređeno i nazvao nemire „apsolutno neprihvatljivim“.

Marin le Pen, liderka krajnje desnice, napisala je na Iksu: „Samo u Francuskoj pobeda fudbalskog kluba izaziva nerede.“

„Samo u Francuskoj se svi osećaju primoranim da se zaključaju u domove u večeri pobede kako bi izbegli suočavanje sa nasiljem“, rekla je.

Igrači bi trebalo da učestvuju u pobedničkoj paradi u nedelju popodne, koja obuhvata obilazak Marsovih polja pored Ajfelovog tornja i prijem kod Emanuela Makrona, predsednika Francuske.

Prošle godine, trijumf PSŽ-a u Ligi šampiona obeležili su sukobi u kojima je dvoje ljudi stradalo, među njima i sedamnaestogodišnji mladić.

Navijači na Jelisejskim poljima u Parizu
Navijači na Jelisejskim poljima u Parizu

(BBC News, 05.31.2026)

'Verovala sam da su mi preci antifašisti, a onda sam otkrila da je pradeda bio nacista'

BBC News pre 1 sat
Roda se vratila Jeleni iz Idvora: 'Moj Roki je doveo i snajku'

BBC News pre 48 minuta
PSŽ ostaje na vrhu Evrope: Enrike stvorio dinastiju, Arsenal pao sa penala

BBC News pre 12 sati
Bele čiope: Skinut bilbord 'Srbija pobeđuje' zbog ugroženih ptica u Beogradu

BBC News pre 14 sati
Jesu li Novaka Đokovića stigle godine

BBC News pre 23 sata
PSŽ zakazao proslavu u Parizu, i pored velikih incidenata

Sport klub pre 28 minuta
Danas pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
NIN pre 37 minuta
Nova pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Euronews pre 2 sata
Tramp: Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje

N1 Info pre 27 minuta
Blic pre 28 minuta
NIN pre 7 minuta
Dnevnik pre 2 minuta
NIN pre 12 minuta