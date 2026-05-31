Dačić: Ako socijalisti žele da ostanem predsednik ja sam spreman, nisam uzalud ponovo rođen

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da održavanje stranačkog kongresa zavisi od toga kada će biti izbori i da sigurno neće pobeći sa megdana za čelno mesto ako mu to dozvoljava zdravstveno stanje.

"Ako socijalisti žele da ostanem predsednik ja sam spreman da u tome učestvujem", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije (RTS).

On je rekao da je praktično započeo svoj novi život, ponovo rođen, kada je počeo da se oporavlja od bolesti pa samim tim, naveo je, mora da postoji neki razlog zašto nije umro i poručio državi i partiji da to iskoriste.

