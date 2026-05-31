Izraelska vojska zauzela strateški položaj u Libanu
Izraelske trupe su zauzele strateški važan položaj u južnom Libanu, u najdubljem upadu izraelskih snaga na libansku teritoriju u poslednjih 26 godina, saopštila je danas vojska.
Zauzimanju zamka Bofort u blizini grada Nabatije prethodile su višednevne intenzivne borbe i vazdušni napadi na obližnja sela, gde su se izraelske trupe borile protiv Hezbolaha.
Izraelska vojska je krenula u napad uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila.
Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei je objavio na mreži X fotografiju na kojoj su izraelski vojnici ispred zamka.
Izraelske trupe su prethodno zauzele taj zamak 1982. godine i držale ga sve dok se nisu povukle iz Libana 2000. godine.
Izrael je poslednjih dana proširio obim svojih operacija u Libanu, pozivajući stanovnike južnih oblasti na evakuaciju.
Ni Hezbolah ni libanska vlada nisu komentarisali izraelsko napredovanje.
(Beta, 31.05.2026)