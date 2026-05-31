Izraelska vojska zauzela strateški položaj u Libanu

Izraelske trupe su zauzele strateški važan položaj u južnom Libanu, u najdubljem upadu izraelskih snaga na libansku teritoriju u poslednjih 26 godina, saopštila je danas vojska.

Zauzimanju zamka Bofort u blizini grada Nabatije prethodile su višednevne intenzivne borbe i vazdušni napadi na obližnja sela, gde su se izraelske trupe borile protiv Hezbolaha.

Izraelska vojska je krenula u napad uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila.

Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei je objavio na mreži X fotografiju na kojoj su izraelski vojnici ispred zamka.

Izraelske trupe su prethodno zauzele taj zamak 1982. godine i držale ga sve dok se nisu povukle iz Libana 2000. godine.

Izrael je poslednjih dana proširio obim svojih operacija u Libanu, pozivajući stanovnike južnih oblasti na evakuaciju.

Ni Hezbolah ni libanska vlada nisu komentarisali izraelsko napredovanje.

(Beta, 31.05.2026)