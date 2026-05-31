Manojlović (Kreni-Promeni): Što glasnije patriotsko nadvikivanje u Beogradu, južno od Ibra sve tiše

Beta pre 1 sat

Lider pokreta "Kreni-Promeni" Savo Manojlović ocenio je danas, povodom dešavanja u Obiliću na Kosovu, da "što je glasnije patriotsko nadvikivanje u beogradskim studijima Pinka i Informera, to je tiša i praznija Srbija južno od Ibra".

Policija Kosova pokrenula je slučaj "nezakonito obavljanje medicinske delatnosti" i "proizvodnju i distribuciju štetnih medicinskih proizvoda" u Obiliću, zbog sumnje da su se medicinske usluge nudile u jednoj od soba objekta bez dozvole tamošnjeg Ministarstva zdravlja.

U izveštaju policije u Prištini ne navodi se lokacija objekta dok su malobrojni Srbi u Obiliću naveli da je akcija policije i inspektora izvedena juče popodne i da je zapečaćena prostorija koja je služila kao ambulanta za njihovo lečenje, preneo je RTS.

Manojlović je ocenio da kosovski premijer Aljbin Kurti po već ustaljenom obrascu proizvodi krize i podgreva sukobe, računajući da će, kako je naveo, strah i netrpeljivost doneti politički profit.

Smatra da je tragično što se srpskoj zajednici uskraćuju prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, uprkos sporazumima koji bi morali da budu temelj svakog civilizovanog društva.

Istakao je da je upad u zdravstvenu ustanovu u Obiliću dodatno uznemirio građane i produbio osećaj nesigurnosti među Srbima na Kosovu.

Ocenio je da je ništa manje tragično to što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u trenutku kada su ljudi ostavljeni bez elementarne pravne sigurnosti, više bavi sopstvenim posrnulim rejtingom nego njihovom zaštitom.

"Po pravilu, što je glasnije patriotsko nadvikivanje u studijima Pinka i Informera, to je tiša i praznija Srbija južno od Ibra", kazao je on.

Rekao je da, dok narod pakuje kofere po dobro ustaljenom radikalskom obrascu, oni koji ga, kako je naveo, navodno brane, pune račune, šire imovinske kartone i podižu nove kvadrate.

Prema njegovim rečima, Srbima nije potrebna "informer politika" lažnog, vrištećeg patriotizma za kamere, dok iza zatvorenih vrata trguje nacionalnim interesima za prećutnu podršku spolja.

"Nije im potrebna ni vlast koja zauzvrat dobija toleranciju za gaženje medijskih sloboda, ponižavanje pravosuđa i obesmišljavanje izbora", dodao je.

Ocenio je da su Srbima potrebni obrazovani ljudi od karaktera i integriteta, ljudi kakav je bio Oliver Ivanović, koji je imao hrabrosti da govori istinu i kada se zbog toga gubila glava, a ne, kako je rekao, polupismeni poltroni SNS-a, niti kriminalci.

(Beta, 31.05.2026)

