Vučić sa Bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku i saradnji Beograda i Abu Dabija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom razgovarao o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji na Bliskom istoku i unapređenju odnosa dve zemlje.

Vučić je u objavi na Instagramu napisao "razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda".

"Sa posebnim zadovoljstvom pozvao sam šeika Mohameda bin Zajeda da poseti Srbiju, uveren da će njegov dolazak dodatno osnažiti naše strateško partnerstvo, učvrstiti prijateljske veze i otvoriti prostor za nove zajedničke projekte od značaja za budućnost naših država", dodaje se u objavi.

(Beta, 31.05.2026)