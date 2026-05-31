Vučić sa Bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku i saradnji Beograda i Abu Dabija
Beta pre 4 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom razgovarao o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji na Bliskom istoku i unapređenju odnosa dve zemlje.
"Sa posebnim zadovoljstvom pozvao sam šeika Mohameda bin Zajeda da poseti Srbiju, uveren da će njegov dolazak dodatno osnažiti naše strateško partnerstvo, učvrstiti prijateljske veze i otvoriti prostor za nove zajedničke projekte od značaja za budućnost naših država", dodaje se u objavi.
