Ovo su novi izborni zakoni: Marta Kos pohvalila, evo koje su ključne izmene i kako ćemo glasati na sledećim izborima

Set od četiri izborna zakona usvojen je 20. maja Većina poslanika opozicionih stranka nije prisustvovala glasanju Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 20. maja set od četiri izborna zakona, čime se uvode novine u izborni proces.

Najvažnije promene odnose se na to da će građani ubuduće svojim potpisom moći da podrže više izbornih lista, stranke više neće moći da zloupotrebljavaju "manjinski status", a oni koji budu čuvali kutije na biračkim mestima moraće da imaju potvrdu o završenoj obuci. Ove izmene obuhvataju Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o izboru predsednika Republike i Zakon o Ustavnom sudu. Kako je istakao predlagač zakona, poslanik SNS Miroslav