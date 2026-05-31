"Radila je sve samo da mi bude loše" Mina Kostić se mesecima unazad žalila na nekoliko problema, pa pomenula jednu osobu koja je u sve umešana
Blic pre 2 sata
Mina Kostić završila je u bolnici, a informacija je sve šokirala.
Pevačica tvrdi da su i vradžbine bile po sredi, što je saznala slučajno. Pevačica Mina Kostić navodno je završila u bolnici "Laza Lazarević", a sve nakon incidenta koji izvori povezuju sa agresivnim ponašanjem. Pevačici bliski ljudi nisu znali šta joj se desilo jer kontakt skorije sa njom nisu imali, a pevačica je nedavno sve šokirala kada je govorila o svom životu i vradžbinama, kojima je navodno bila izložena. - Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti.