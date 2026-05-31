Argentinac postaje prva zvezda u familiji i na Rolan Garosu: Posle pobede nad Sinerom slavio u meču koji je trajao preko šest sati

Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo pobedio je perspektivnog Španca Martina Landalusea rezultatom 6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 7:6 u trećem kolu Rolan Garosa.

Trenutno 56. igrač sveta slavio je posle velike borbe od šest sati i tri minuta. Serundolo je prethodno eliminisao i prvog reketa sveta Janika Sinera, a sada je pobedio u jednom od najdužih mečeva u istoriji Rolan Garosa. U sledećem kolu igra protiv nekadašnjeg finaliste Vimbldona Matea Beretinija. Iako je do sada bio u senci svog brata Franciska, sada posle ova dva meča postaje možda i prva zvezda u familiji, a definitivno je u žiži javnosti na ovom turniru,